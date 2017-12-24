Il figlio di Julinho a Corvino: "Vieni in Brasile che ti consiglio qualche giocatore.."

Sul quotidiano La Nazione troviamo alcune parole di Carlos Botelho, figlio del grande Julinho, campione d’Italia con la Fiorentina nella stagione 55′-56

Sul quotidiano La Nazione troviamo alcune parole di Carlos Botelho, figlio del grande Julinho, campione d’Italia con la Fiorentina nella stagione 55′-56′. L'argomento principale della chiaccherata sarebbe stato un suggerimento sui possibili talenti da acquistare in Brasile. Tra i consigli per gli acquisti che vengono fatti a Corvino troviamo Pedrinho (attaccante centrale) e Léo Santos centrocampista in forza al Corinthians. Poi i 17enni Vitão (difensore) e Léo Passos (centrocampista) del Palmeiras, i 16enni Rodrigo (attaccante) e Victor Yan centrocampista) del Santos, oltre al 17enne Brenner (attaccante) del San Paolo