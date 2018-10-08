Fiera di Scandicci: a sorpresa tre giocatori della Fiorentina incontreranno i tifosi
La Fiorentina scrive: “Mercoledì 10 ottobre i viola Federico Ceccherini, Vincent Laurini e Kevin Mirallas saranno protagonisti di una sessione di autografi alla Fiera di Scandicci. Appuntamento alle 1...
A cura di Redazione Labaroviola
08 ottobre 2018 20:41
La Fiorentina scrive: “Mercoledì 10 ottobre i viola Federico Ceccherini, Vincent Laurini e Kevin Mirallas saranno protagonisti di una sessione di autografi alla Fiera di Scandicci. Appuntamento alle 18:30 all’interno dello stand dedicato alla Fiorentina in Piazzale della Resistenza”.