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Fiera di Scandicci: a sorpresa tre giocatori della Fiorentina incontreranno i tifosi

La Fiorentina scrive: “Mercoledì 10 ottobre i viola Federico Ceccherini, Vincent Laurini e Kevin Mirallas saranno protagonisti di una sessione di autografi alla Fiera di Scandicci. Appuntamento alle 1...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 ottobre 2018 20:41
Fiera di Scandicci: a sorpresa tre giocatori della Fiorentina incontreranno i tifosi - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Mirallas e Gerson
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Mirallas e Gerson
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La Fiorentina scrive: “Mercoledì 10 ottobre i viola Federico CeccheriniVincent Laurini e Kevin Mirallas saranno protagonisti di una sessione di autografi alla Fiera di Scandicci. Appuntamento alle 18:30 all’interno dello stand dedicato alla Fiorentina in Piazzale della Resistenza”.

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