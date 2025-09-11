Ferri: “Campagna acquisti importante della Fiorentina, giusto che Pradè metta pressione anche se c'è il Napoli”

L'allenatore vede tutto in settimana, se non fai giocare quello che ha più qualità, vuol dire che ti vuoi fare del male da solo

L'ex calciatore e tecnico Giacomo Ferri è intervenuto nella trasmissione radiofonica Maracanà su TMW Radio. Queste le sue dichiarazioni:

Che Bologna si aspetta quest'anno?

"Credo che sia ormai una realtà. A prescindere dalle partite fatte, adesso non sono ancora in perfette condizioni. A me piace molto, nonostante il passaggio Motta-Italiano è cambiato poco. Credo sia una bella realtà".

Fiorentina-Napoli, Pradè ha messo un po' di pressione alla squadra dalla conferenza stampa. Come la vede?

"Forse è meglio affrontare una squadra così forte. Dopo una campagna acquisti così importante, hai tenuto Kean, è giusto che hai pressioni. Giochi contro i campioni d'Italia, ma è giusto che l'input che viene dato è quello di vincere. Deve essere la mentalità di tutti i professionisti. E' una partita complicata per entrambe, poi dipenderà dall'approccio".

In mezzo al campo qualche scelta discutibile, come Fazzini fuori e Ndour titolare:

"L'allenatore vede tutto in settimana, se non fai giocare quello che ha più qualità, vuol dire che ti vuoi fare del male da solo, ma non credo che Pioli faccia così. Se sceglie così ci sarà un motivo, non posso pensare che un allenatore si faccia del male da solo". Lo riporta Tuttomercatoweb