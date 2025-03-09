Ferrari: "Siamo uniti, chi non è al Viola Park non capisce. Periodo non bello, ce la giochiamo con tutti"

Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, prima del match col Napoli ha preso la parola su Dazn: "L'abbiamo preparata in pochi giorni, ma è una gara talmente importante che gli stimoli...

Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, prima del match col Napoli ha preso la parola su Dazn: "L'abbiamo preparata in pochi giorni, ma è una gara talmente importante che gli stimoli vanno oltre il recupero fisico. Ci aspettiamo e dobbiamo fare la prestazione. Siamo a undici giornate dalla fine e siamo nelle nostre mani. Se faremo bene e arriveremo più avanti di ora in campionato vuol dire che avremo fatto bene. Abbiamo anche la Conference. Palladino? Ho risposto già giovedì. Chi non è all'interno della Fiorentina, del Viola Park, non capisce che unione d'intenti c'è. Il periodo non è bello, è vero, ma ce la giochiamo tutti insieme. E speriamo di arrivare alla sosta con buoni risultati alle spalle".