Ferrari: "In settimana abbiamo parlato tutti insieme e siamo pronti a ripartire uniti nella stessa direzione"

Il direttore generale viola ha parlato a DAZN nel prepartita della gara di Roma contro la Lazio di Baroni in una gara tosta

A Dazn nel prepartita del match contro la Lazio ha parlato il direttore generale viola Alessandro Ferrari. Ecco le sue parole: "Palladino ha tutto il nostro sostegno, crediamo in lui e in settimana ci siamo parlati tutti con l'obiettivo di ritrovare la scintilla che aveva caratterizzato la prima parte di stagione. Dobbiamo ricominciare a fare punti e a ripartire, non sarà semplice ma l'ambiente è unito e formato da grandi uomini, andiamo tutti nella stessa direzione."

Sul mercato: "Abbiamo alcune situazioni in corso e manca ancora qualche giorno vedremo cosa fare per migliorare la nostra rosa. Abbiamo preso Folorunsho anche con l'intento di ovviare all'assenza di Edoardo perché può fare quel ruolo. Vediamo nei prossimi giorni e sapremo trovarci pronti."

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