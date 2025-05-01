Ferrari: "Commisso molto carico, Betis semifinale più impegnativa. Bello riavere Kean con noi"

Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della semifinale d'andata di Conference League contro il Real Betis: "Il presidente è molto carico,...

Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della semifinale d'andata di Conference League contro il Real Betis: "Il presidente è molto carico, è tornato in America ma ci ha già chiamato, è come se fosse qui con noi e siamo contenti. Una grande emozione questa sera, non ci si può abituare: è una partita importante, una serata veramente unica davanti a oltre 50mila persone".

Sul Betis: "Di sicuro è la più impegnativa delle altre semifinali, vuol dire che è una coppa che si giocano squadre che hanno qualcosa da dire sia in campionato che in Europa".

Infine, su Kean: "Il ragazzo è rientrato, gli siamo stati vicini, è bello sapere che è qui con noi. Ha fatto un allenamento e mezzo ma chi ha giocato al suo posto ha fatto bene, giusto vedere questa formazione stasera. Il nostro è un gruppo unito e siamo tutti molto legati".