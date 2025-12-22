22 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:31

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Ferrara: “Vanoli si sveglia e salva la panca. Giusto continuare a credere nella salvezza”

Firenze, Stadio Franchi, 21.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Redazione

22 Dicembre · 09:07

Aggiornamento: 22 Dicembre 2025 · 09:07

di

"La Fiorentina riscopre il gusto della vittoria in campionato"

Benedetto Ferrara ha scritto un pezzo su La Nazione: “La classifica è sempre quella che è, ma intanto la Fiorentina riscopre il gusto di una vittoria in campionato che mancava dalle guerre puniche. Va finalmente in soffitta il 3-5-2, Vanoli si sveglia e salva la panca. Fiorentina con l’uomo in più per 82 minuti più recupero, vero, ma l’atteggiamento è stato quello giusto ed è chiaro a tutti che ritrovare la vittoria aiuta almeno a immaginare una lunga e faticosa risalita. Niente è compiuto ma è giusto continuare a credere nella salvezza.

Servono molte altre vittorie e servirà un mercato di gennaio intelligente e coraggioso. Il probabile arrivo di Fabio Paratici se non altro fa pensare che al Viola Park si cominci a parlare di pallone. Quello che conta è che l’ex Juve arrivi da Londra con un programma chiaro e vincente per puntare all’obiettivo. Viene da pensare che il suo nome sia stato fatto da Daniele Pradè. E questa non è una battuta maliziosa. Solo un pensiero, appunto. Il calcio ha le sue regole”.

