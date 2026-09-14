Ferrara: ”Vanoli si è ripreso la Fiorentina: Mastantuono la stella, ora serve diventare squadra”

Ferrara parla della Fiorentina dopo la vittoria con il Venezia

Ferrara ha rilasciato un’intervista a Radio Bruno parlando della Fiorentina e di Mastantuono: “Chiaro che questa squadra valga più di quanto avevamo visto con Grosso, ci voleva poco. Sono contento per Vanoli perché si sta riprendendo qualcosa che era suo e che abbiamo capito che gli abbiamo tolto, ma senza fare passi avanti: l'anno scorso in sala stampa soffriva, era venuto solo per salvarci, ora invece le cose sono cambiate. Questo è un gruppo di giocatori che sa giocare a calcio, ma che deve diventare squadra e fare il suo gioco, non nasce per stare bassa e ripartire ma per tenere in pugno il gioco. Sono contento per Mastantuono, è un giocatore che ci sente: la bottiglietta lanciata in panchina a Roma ha dimostrato che ci teneva più lui, che è in prestito, rispetto a quelli di proprietà. Avevo paura che si potesse deprimere, invece ha preso l'idea di essere la stella della squadra e noi lo abbiamo accolto come tale. Oltre alla tecnica e ai gol, ci mette anche garra, passione. Chiaro, la Fiorentina non è solo Mastantuono e quello era il Venezia, ma adesso può cominciare la stagione con idee propositive”.