Ferrara: “Tre punti senza Kean valgono di più. Gosens è il capitano vero, vittoria buona per l’autostima”

Benedetto Ferrara ha così commentato Cagliari-Fiorentina nelle pagine di La Nazione: “Tre punti senza Kean valgono di più. Non per la classifica, che qualunque cosa accada resta sempre la stessa, ma sicuramente per l’autostima. Soprattutto per una Fiorentina che prende subito uno schiaffone e poi ribalta tutto senza dare più spazio a un Cagliari che è poca cosa. La buona notizia è la maturità per tenere in pugno la sfida una volta in vantaggio. Fiorentina compatta, non certo bella e sicuramente molto umile, anche perché senza Kean là davanti cambiava la filosofia di gioco.

Un grazie Gosens, il capitano vero. Una rete da fuoriclasse su l’assisit del solito Mandragora. Un bravo anche a Beltran, che dovrebbe ribellarsi al fatto che viene definito solo un bravo ragazzo. Un attaccante deve essere di più. Quel gol (forse favorito dall’uscita di Mina) potrebbe dargli maggiore convizione. E Gud? Bel primo tempo. Quando si accende è un altro calcio. Infine: la vaghezza di Zaniolo purtroppo da tempo non è una notizia”.