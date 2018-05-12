Ferrara scrive: "Ci sono le condizioni per aprire un nuovo ciclo e Chiesa resterà in viola"

Benedetto Ferrara, come di consueto, ha affidato il suo pensiero sulla Fiorentina alle pagine de La Repubblica:"Comunque vada sarà qualcosa di speciale. E questo ormai è chiaro a tutti. E anche la rag...

Benedetto Ferrara, come di consueto, ha affidato il suo pensiero sulla Fiorentina alle pagine de La Repubblica:

"Comunque vada sarà qualcosa di speciale. E questo ormai è chiaro a tutti. E anche la ragione per cui Pioli ha chiesto ai tifosi di riempire il Franchi domani, quando la Fiorentina giocherà la sua ultima sfida casalinga di campionato. Da un dramma umano si è aperta una strada diversa, sono cambiati i parametri, le geometrie emozionali, i rapporti, le sensazioni. Il pensiero per Davide resterà vivo per sempre e attraverserà il tempo e la storia di una Fiorentina decisa a fare qualche passo avanti. Le condizioni, al di là di un sottofondo di malinconia inevitabile, sono quelle ideali per iniziare davvero un nuovo ciclo. Al contrario di un anno fa, stavolta non c’è alcun buco di bilancio da colmare e nè un monte ingaggi da potare come un albero sul viale dei colli.

Il che significa che si può davvero tornare a parlare di nuovo ciclo, grazie anche a una base che c’è, con la sua forza e i suoi limiti, quelli che dovranno essere limati per far fare un vero salto di qualità a una squadra apprezzabile, ma anche rivedibile. Intanto Andrea Della Valle è tornato allo stadio, e perfino in trasferta. E’ tornato a condividere i pranzi al centro sportivo e a parlare con Pioli e i giocatori. L’entusiasmo c’è, e se qualche suo dirigente questa volta non glielo fa passare (come è avvenuto in passato), sarà lui a indicare la nuova strada, e molto probabilmente lo farà dopo il cda, fissato per fine maggio. Il cda ratificherà il budget e la linea da seguire per il mercato, quello che questa volta parte da una certezza: la Fiorentina non deve vendere i suoi gioielli per poter rimettere le mani sulla squadra, che comunque avrà bisogno di due o tre ritocchi tra i titolari più un gruppo di panchinari degni di questo nome.

Abbiamo la forza per resistere alle tentazioni, ha detto ieri il direttore generale e capo della comunicazione e delle relazioni esterne Pantaleo Corvino. Il dirigente si riferiva a Federico Chiesa, intorno al quale si muoveranno e già si muovono molti top club, ultimo dei quali il City. Ma è evidente che nessun progetto giovani avrebbe senso se vendi un ventenne appena esploso, e siccome questa volta non sei obbligato a girare col cappello in mano a mendicare soldi, Chiesa per un anno resterà dov’è, come d’altra parte è già stato pattuito con lo stesso giocatore e col padre Enrico al momento della firma del contratto. Stavolta, insomma, il buon Andrea eviterà di essere smentito ( suo malgrado) da false blindature che in realtà erano solo il prologo a successive cessioni.

Fonte: La Repubblica