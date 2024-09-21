Ferrara: "Pensionati con un solo biglietto potrete vedere sia la Fiorentina che l'evoluzioni delle ruspe"

Pensionati di tutto il mondo unitevi: fino al termine dei lavori al Franchi con un solo biglietto (o abbonamento) potrete assistere sia alle partite della vostra squadra del cuore che alle evoluzioni...

Pensionati di tutto il mondo unitevi: fino al termine dei lavori al Franchi con un solo biglietto (o abbonamento) potrete assistere sia alle partite della vostra squadra del cuore che alle evoluzioni delle ruspe, in particolare di quella rossa, ormai simbolo della Fiesole. Una bella notizia. La migliore di questa settimana, anche se forse appare più eccitante il fatto che Gud l’islandese potrebbe finalmente mostrarsi sul campo in tutto il suo splendore. Il calcio moderno domani ci ripropone un lunch match, ovvero quella partita poco amata da chi ha la febbre del sabato sera, tipo il John Travolta dei tempi migliori, che farebbe fatica ad alzarsi per arrivare in tempo per vedere Biraghi centrale difensivo. E poi c’è il solito dubbio: mangiare prima o mangiare dopo? E qui dipende dal metabolismo di ognuno, chiaramente, e se uno preferisce soffrire o gioire a stomaco pieno o vuoto. Un consiglio: quando arriverà il freddo evitate il caffè Borghetti se prima non avete messo qualcosa in pancia. Non fa benissimo. Dopo di che fate voi.

In ogni caso il dibattito del dopo Bergamo è stato a dir poco surreale. Difesa a tre o difesa a quattro? Numeri, commenti, esperti, le solite fazioni. Forse dimenticando che i tre centrali in realtà sarebbero cinque difensori in fase di non possesso. Il nodo è tutto qui, che gli esterni rientrino a coprire. Il 3-5-2 è il modulo più difensivo che c’è, se tutto funziona come deve. E se il centrocampo fa il suo lavoro. Ma ognuno resterà della sua opinione, e nel frattempo Palladino a Bergamo togliendo una mezza punta e infoltendo il centrocampo aveva già trovato un equilibrio, almeno per quaranta minuti. Magari non sarà Klopp, ma non è nemmeno uno sprovveduto.

Certo, quando ha detto che gli è piaciuta la fase difensiva forse ha esagerato un po’. A occhio nemmeno i suoi uomini erano orgogliosi si quei due minuti di follia. E’ come dire “sono felice di stare in coda nel traffico alla Fortezza”. Ok, i giusti sono gusti, però… vabbè lasciamo perdere. Verba volant. Anche Pradè è della fazione difesa a quattro. Non un ordine, sia chiaro, una possibilità. Ma la sua frase più bella è un’immagine poetica, quella del ds che dice che Palladino si è innamorato di Ikonè. Viene da pensare che sia la risposta alle parole del tecnico, quando disse che dal mercato si aspettava un difensore in più. Suvvia ragazzi, cercate di volervi bene, convivete a Bagno a Ripoli dall’alba al tramonto avete tempo e modo di chiarirvi passeggiando nel verde.

Certo, il momento non è elettrizzante, ma tutti sappiamo che basterebbe una vittoria per togliere di mezzo polemiche e fazioni, almeno per un po’. Quindi, stomaco vuoto o pieno, Firenze sosterrà come sempre la sua squadra del cuore. Bandiere, cori e ruspe. Per un po’ andrà così. Lo scrive Benedetto Ferrara su La Nazione

CAOS A ROMA

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