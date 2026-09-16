B.Ferrara: "Njie ha acceso l'entusiasmo del tifoso viola, ma col Napoli sarà tutta un’altra storia"

"Applausi anche per Pellegrino e per Gonçalves, che ha rotto il ghiaccio con un gol d’autore"

Benedetto Ferrara, sulle pagine de La Nazione, ha analizzato il successo della Fiorentina contro il Pisa, soffermandosi sulle indicazioni arrivate dalla squadra di Paolo Vanoli:

«Un po’ di calcio e tanta curiosità. Perché era fondamentale passare il turno e scoprire qualcosa in più di questa Fiorentina, capace di terrorizzare i propri tifosi all’inizio della stagione per poi conquistare Venezia dopo il cambio in panchina.

In laguna era stato Franchino, il terzo degli Oasis, a prendersi la copertina. Stavolta, invece, a illuminare gli occhi del tifoso duro e puro è stato Njie. Partito dalla panchina, non ha segnato, ma ha mostrato accelerazioni e dribbling tecnicamente importanti e letali, come nell’azione con cui ha costruito un gol facile per Gnonto.

Applausi anche per Pellegrino, ancora in rete, e per Gonçalves, che ha rotto il ghiaccio con un gol d’autore. La Fiorentina è ancora una squadra in divenire, ma Vanoli 2 può permettersi il lusso di ruotare molti giocatori.

Il Pisa è stato generoso per un tempo, poi si è arreso quando è cominciato il gioco dei cambi. Va bene così, anche se contro il Napoli sarà tutta un’altra storia».