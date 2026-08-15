Ferrara: "Mancano uomini e altri non li rivedremo più. Sensazione dolce e positiva"

Molta verticalità e posizioni dinamiche dei giocatori pronti a scambiarsi

Benedetto Ferrara ha così commentato a La Nazione: “Tanta curiosità e voglia di capire di più. C'è entusiasmo, c'è anche il presidente. C'è una condizione fisica che toglie di mezzo la brillantezza, anche perchè questa è una Fiorentina "lavori in corso". Un po' come il Franchi. Grosso deve arrangiarsi spostando sulla trequarti sinistra l'elegante Atta, optando per un centrocampo già visto: Brescianini, Fagioli, Ndour. Con Oulai in panchina, perché lui e Fagioli insieme difficilmente li vedremo insieme.

Molta verticalità (mancano i esterni offensivi), posizioni dinamiche dei giocatori, pronti a scambiarsi secondo automatismi che devono ingranare. Grosso ci concede un bel po' di Mastantuono per la gioia dei tifosi, e anche di Oulai, altro colpo grosso estivo. Non male questa Fiorentina, al netto di un coraggioso e sbadato Benevento e di un ferragosto che non può raccontare chissà cosa. Mancano uomini e altri non li rivedremo più. La sensazione però è dolce e positiva”.