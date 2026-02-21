21 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:00

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Ferrara: “Lode al Vanolismo ed al Ranierismo. Parisi e Fagioli rinati. Vanoli naviga nella sofferenza”

Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Ferrara: “Lode al Vanolismo ed al Ranierismo. Parisi e Fagioli rinati. Vanoli naviga nella sofferenza”

Redazione

21 Febbraio · 09:41

Aggiornamento: 21 Febbraio 2026 · 09:41

TAG:

FiorentinaVanoli

Condividi:

di

"Tra un mese sarà primavera ma forse quella della Fiorentina è già iniziata"

Nelle pagine di La Nazione troviamo le parole di Benedetto Ferrara: “Tra un mese sarà primavera, ma forse quella della Fiorentina è già iniziata. La vittoria a Como e lo 0-3 in Polonia sono segnali importanti. Soprattutto per le premesse europee: polacchi in testa alla classifica nel loro campionato, il gelo, una Fiorentina fino ad oggi affidabile come la telecronaca dell’inaugurazione dei giochi olimpici invernali, il tecnico avversario che ci spiega che se non ricordiamo il suo nome di sicuro ce lo ricorderemo dopo la partita. Senza offesa, ancora il nome ci sfugge, chissà perché.

Lode al Vanolismo, che inizia finalmente a darci delle soddisfazioni e al Ranierismo, esempio di rivincita umana e sportiva e metafora perfetta per raccontare la rinascita, perché i momenti difficili fanno parte della vita e lo sport riassume bene questo concetto, la dinamica buio/luce, quella del sapersi rialzare dopo una caduta raccontata nei romanzi di vita e nelle pubblicità in tv. Anche quando a cadere è Parisi, che prima di rialzarsi ama rotolare a lungo sull’erba a modo suo. Applausi anche per lui, però. Perché Parisi è rinato, così come Ranieri, Fagioli e tanti altri. Merito di Vanoli, allenatore che naviga nella sofferenza: urla, si veste, si riveste, si agita e resta senza voce”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio