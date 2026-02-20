20 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:44

Ferrara: “La testa della Fiorentina è cambiata, finalmente. La strada è quella giusta”

"La Fiorentina 2 mette le mani sugli ottavi"

Nelle pagine di La Nazione troviamo un commento di Benedetto Ferrara: “La Fiorentina 2 mette le mani sugli ottavi senza neanche faticare troppo. Il “Vanolismo” conquista la Polonia nel gelo con una sicurezza quasi sorprendente. Giorni e giorni a parlare di questa sfida come se fosse un intralcio al campionato. E’ chiaro che la partita col Pisa conta di più tenendo conto della classifica che impone una vittoria nello scontro salvezza.

Ma prendere sul serio il passaggio europeo era importante, anche perché il turnover dava la possibilità a un bel po’ di panchinari di farsi notare: nella rincorsa in campionato ci sarà bisogno di tutti. Ranieri si prende una bella rivincita con un gol e una ottima prova. Fazzini torna a giocare rendendosi sempre utile alla causa. La Fiorentina sta diventando una squadra, e questa è la conferma di quello che abbiamo visto a Como. La testa è cambiata, finalmente. E da questo punto di vista Vanoli può ritenersi soddisfatto. Niente è compiuto, ma la strada è quella giusta”.

