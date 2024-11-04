Ferrara: “La Fiorentina vola perché ci crede, ha trovato consapevolezza. Serve l’opportunismo per stare lassù”

Sa essere squadra fino in fondo, e questo è merito di un gruppo speciale guidato da un allenatore che ha dovuto inventare una nuova filosofia

Benedetto Ferrara ha rilasciato un commento sulla Fiorentina a La Nazione: “Serve anche l'opportunismo per stare lassù in un autunno da sogno. Sette vittorie filate, diverse tra loro, figlie di un centravanti vero e di una squadra compatta che sa occupare gli spazi e non farti giocare. La Fiorentina vola perché ci crede, perché ha trovato la consapevolezza delle proprie qualità e anche dei propri limiti, quelli che la rendono umile e testarda quando serve, quando ti devi adattare a situazioni diverse.

Una squadra che sa essere squadra fino in fondo, e questo è merito di un gruppo speciale guidato da un allenatore che ha dovuto fare un salto in avanti, uscire dalle sue certezze e inventare una filosofia nuova, adatta alle caratteristiche dei suoi uomini, che corrono felici su una strada davvero sorprendente. Ci sono partite così, bruttine e un po' noiose, ma quando credi in te stesso e nel sacrificio ti porti a casa tre punti per una classifica che brilla come una stella in un cielo viola”.

https://www.labaroviola.com/gazzetta-lancia-lallarme-la-fiorentina-ha-un-centravanti-ma-non-basta-le-alternative-in-attacco-preoccupano/275427/