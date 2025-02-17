Ferrara: "La Fiorentina rende meglio quando gioca il suo calcio preistorico, fare peggio di così è difficile"

Il noto giornalista Benedetto Ferrara ha commentato la sconfitta della Fiorentina con il Como sulle pagine della Nazione, queste le sue parole:"Il giochismo di Fabregas stende il pochismo di Palladino...

Il noto giornalista Benedetto Ferrara ha commentato la sconfitta della Fiorentina con il Como sulle pagine della Nazione, queste le sue parole:

"Il giochismo di Fabregas stende il pochismo di Palladino, che senza il suo bomber si perde in scelte curiose, tipo quella di annullare Fagioli per un bel pezzo di partita avendogli attribuito il ruolo di trequartista e mandandolo in confusione. Un dettaglio non di poco conto, una svista che che spiega bene quanto la dipendenza da Kean pesi su questa squadra. La verità, però, è semplice: se da una parte l'allenatore della Fiorentina inventa cose, dall'altra il Como, che ha altri obiettivi ma idee più chiare, gioca un calcio divertente e spigliato che paga. La Fiorentina di solito rende al meglio quando deve giocare il suo calcio preistorico con lancione per il centravanti. Ma senza il centravanti come si fa? Se poi chi deve dare una mano perde palloni, vedi Beltran, ci sta di uscire a testa bassa. Per non parlare di Gud o di Colpani. Mah. Buone notizie. La prima: fare peggio di cosi è difficile. La seconda: Kean ha scontato la squalifica. Evviva."