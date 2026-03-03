3 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:31

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Ferrara: "Il Vanolismo ha il dono dell'imprevedibilità: riecco la difesa a tre, atto masochista"

Firenze, Stadio Franchi, 11.01.2026, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa



Redazione

3 Marzo · 10:02





Su Nazione troviamo un commento di Benedetto Ferrara: “Era una grande occasione. Ma il Vanolismo, come noto, ha il dono dell’imprevedibilità. Riecco a noi la difesa a tre: c’è da trovare un posto a Rugani. Sì, un atto masochista. Non che gli altri abbiano fatto chissà cosa. Gud sempre in ferie, e non solo lui. La partita racconta che la squadra non trova la porta nemmeno una volta. Niente. Zero. Il nulla in purezza. Evidentemente la prova di giovedì non era un caso. Questa Fiorentina è davvero incredibile. Certo, la scelta di Rugani, che evidentemente non è proprio in condizione, pesa. E allora la responsabilità del tecnico raddoppia, perché ha fatto una scelta sciagurata. Dopo di che appare chiaro che la confusione interiore di questa squadra proprio non se ne vuole andare. Se hai l’occasione per allungare approfittando delle sconfitte delle avversarie e vai in campo senza garra e con i giocatori sbagliati si vede che questa confusione riguarda tutti. Niente è perso, ma che tristezza”.

