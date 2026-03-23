Ferrara: “Fagiolismo al potere, i compagni lo seguono. La miglior Fiorentina, nessuno ha demeritato”

Benedetto Ferrara ha commentato la partita a La Nazione: “Se il fagiolismo va al potere, se i compagni di reparto lo seguono, se la Fiorentina trova l’intensità che serve allora riprendere l’Inter e portare nello spogliatoio un punto più che meritato diventa possibile. La miglior Fiorentina vista nel corso di questa stagione complicata riesce a far dimenticare quel gol subito dopo pochi secondi, un colpo a freddo che avrebbe potuto rendere ancora più difficile una sfida contro una squadra di alta caratura tecnica.

Ma questa squadra imprevedibile questa volta sorprende in positivo spinta dal desiderio di non darla vinta ai primi della classe. Da sottolineare un centrocampo che gira al massimo, forte di un regista che Vanoli ha fatto risorgere dai suoi incubi. Nessuno ha demeritato: chi più, chi meno, tutti hanno comunque partecipato a questa notte terminata tra i sorrisi. Tante storie dentro questa notte di calcio vero, compresa una paratona all’ultimo respiro di De Gea. Applausi”.