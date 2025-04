Ferrara esalta Kean: “Giocatore incredibile, è il supereroe della Fiorentina. Ce lo invidiano tutti”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il giornalista de La Nazionale, Benedetto Ferrara, ha così parlato dopo la vittoria della Fiorentina per 1-0 contro l’Atalanta, soffermandosi su Moise Kean: “Avere Kean da alla possibilità di affidarsi a lui anche nei momenti difficili: la Fiorentina adesso è consapevole di avere un giocatore che ti risolve le partite. Dopo la cessione di Vlahovic abbiamo faticato molto a trovare un centravanti da doppia cifra, ma forse anche per qualcosa di meno. Poi improvvisamente abbiamo trovato il giocatore che tutti ci invidiano, punta di diamante anche della nazionale italiana”.

Poi ha proseguito: “Secondo me siamo passati dal vuoto a tutto, in modo improvviso, e questo comunque è una bella cosa. Anche la società si è un po’ riscattata da questo punto di vista: ha scommesso e creduto su di lui, e adesso si è rivelata una scelta giusta. Al di la di questo suo essere un’arma letale in campo, Kean è anche un orgoglio molto particolare: è un momento magico il suo, ma anche lui ha avuto momenti difficili. E’ un giocatore incredibile, è il nostro supereroe”.