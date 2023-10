Ferrara: “È lecito sognare, si parla solo bene della Fiorentina. Usiamo questo momento nei periodi bui”

L’edizione odierna de La Nazione propone la classica rubrica del sabato a cura di Benedetto Ferrara, ovvero “Rock&gol”. Ecco alcuni passaggi salienti del fondo odierno: “Della Fiorentina se ne parla solo bene in giro. Per il gioco, i risultati, il centro sportivo, la solidità del gruppo, la capacità del tecnico di crescere insieme alla squadra, di aggiustare le situazioni, di far sentire la sua mano anche in corsa, con i cambi e le variazioni tattiche. Tutto maledettamente bello. Ecco perché ora che tutto fila liscio è lecito sognare e lasciar vibrare le nostre speranze più audaci nei colori del primo autunno. Ecco, teniamoci stretto questo momento e usiamolo per farci forza nel caso in cui dovessimo affrontare momenti meno felici”.