Ferrara: “Difficile guardare la Fiorentina infelice di se stessa, osservare il volto perso del suo allenatore”

“Siamo costretti ad aspettare un'altra settimana per quel punto che manca”

Benedetto Ferrara ha rilasciato questo commento a La Nazione: “Vacanze romane. La rappresentativa di Bagno a Ripoli travestita da Fiorentina si inginocchia davanti alla Roma. Con quel punto che manca alla fine del supplizio ci sarebbe bastato un po' di orgoglio, invece niente. E' davvero difficile guardare questa squadra infelice di se stessa, osservare il volto perso del suo allenatore. Poveri noi. Certo, la sconfitta della Cremonese evita impreviste ansie ulteriori, però che vergogna.

Niente da dire su chi è andato in campo (mamma mia), a parte sul buon Braschi (l'unico a tirare in porta per colpire il palo), rischiato in un secondo tempo che non aveva molto senso tenendo conto della svagatezza del gruppo vacanze Viola Park. E adesso siamo costretti ad aspettare un'altra settimana per quel punto che manca e per scrivere la parola fine su questa stagione orribile. Da quel punto inizierà il futuro. Sarà un lavoro duro ma sicuramente più interessante di questa squadra mai nata”.