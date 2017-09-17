Ferrara: "Cuore, occhi feroci e sofferenza in una partita vecchio stile"

La Fiorentina di Pioli fa del rock a volte scomposto, a volte senza un ritornello che ti resta in testa ma poi alla fine l’assolo c’è, e ti lascia di stucco...

"Cuore, occhi feroci e difensori buttati dentro a far muro davanti ai tre punti mentre lo stadio soffre. Mancava solo la pioggia (meglio così) a fare da sfondo a una partita vecchio stile, coi seguaci del catenaccio ispirati da Donadoni e la Fiorentina di Pioli che fa del rock a volte scomposto, a volte senza un ritornello che ti resta in testa, ma poi alla fine l’assolo c’è, e ti lascia di stucco. […] Fantastico Chiesa, egoista benedetto dall’entusiasmo. Lui tira da un ovunque indefinito, spesso improbabile. Cavalcate furibonde e poi appena vede la porta fa bum. Passalaaaa, grida qualcuno. Vero, l’energia va misurata. Lui è puro istinto, ma crescerà. E lo farà su quei colpi vincenti che alla fine arrivano, come questo gol che apre la strada a un’altra partita. […] Pezzella salta come un suo avo chiamato El Caudillo. Niente di più eccitante per festeggiare la prima convocazione in nazionale.

Fonte: La Repubblica