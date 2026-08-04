Ferrara: "Antognoni, Kean, Mastantuono: oggi tre motivi in più per essere felici di tifare la Fiorentina"

La fiducia di Benedetto Ferrara sulle ultime notizie che circolano sulla Fiorentina che raccoglie consensi nelle decisioni di Fabio Paratici

Intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, Benedetto Ferrara ha fatto il punto sul momento della Fiorentina, soffermandosi su tre temi che, a suo giudizio, rendono particolarmente positiva la giornata in casa viola.

Il primo riguarda il comunicato del presidente sulla maglia numero 10. Ferrara ha accolto con favore la decisione del club di ritirare per un anno il numero appartenuto a Giancarlo Antognoni, definendolo un gesto importante nei confronti dell'“Unico Dieci”. L'auspicio del giornalista è che questa scelta possa contribuire a ricucire i rapporti con la storica bandiera viola e favorirne la partecipazione alle celebrazioni del Centenario.

Sul fronte mercato, Ferrara si è detto fiducioso sulla permanenza di Moise Kean. Secondo lui, l'attaccante lascerà Firenze soltanto di fronte a un'offerta superiore ai 50 milioni di euro. La posizione della società, infatti, appare molto chiara: la Fiorentina non ha alcuna necessità di cedere il proprio centravanti e non intende privarsene a condizioni non ritenute adeguate. Per Ferrara, Kean rappresenta un punto di riferimento del progetto tecnico e lo stesso giocatore sarebbe consapevole della crescita della squadra. Inoltre, ha aggiunto di non essere stato pienamente convinto dall'ipotesi Pellegrino come eventuale sostituto.

Grande entusiasmo, poi, per il possibile arrivo di Franco Mastantuono. Ferrara ha definito il giovane argentino un talento straordinario, capace di accendere l'entusiasmo dei tifosi con la sua qualità tecnica. Ha sottolineato come la Fiorentina abbia avuto un'intuizione importante seguendo questa opportunità di mercato e ha spiegato che, se l'operazione dovesse concretizzarsi, sarebbe motivo di grande soddisfazione. Per quanto riguarda l'aspetto tattico, ritiene che Fabio Paratici e Fabio Grosso abbiano già valutato la migliore collocazione del giocatore, senza considerare questo il tema principale. Ha inoltre invitato a non attribuire troppo peso alle amichevoli estive, ricordando che la rosa è ancora in fase di costruzione. L'attacco sarà certamente rinforzato e il mercato viola, sia in entrata sia in uscita, è destinato a rimanere molto attivo.

Infine, Ferrara ha commentato la prestazione della Fiorentina nell'amichevole contro il Real Madrid, evidenziando soprattutto la reazione mostrata nel secondo tempo. A suo avviso, l'intervento di Fabio Grosso durante l'intervallo ha dato la scossa alla squadra. Il tecnico, ha concluso, è ancora impegnato nella costruzione della propria identità di gioco e restano aperti alcuni interrogativi sulla formazione titolare, in particolare a centrocampo. Tra questi anche il futuro di Nicolò Fagioli, la cui permanenza in viola non può ancora essere considerata certa.