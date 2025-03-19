Fenomeno Gudmundsson: segna un goal ogni 133 minuti, ha fatto 8 goal con solo 13 tiri in porta

La Fiorentina è arrivata alla sosta per le nazionali con qualche buona notizia dopo un periodo molto negativo, oltre al passaggio del turno in Conference e alla roboante vittoria contro i rivali della...

La Fiorentina è arrivata alla sosta per le nazionali con qualche buona notizia dopo un periodo molto negativo, oltre al passaggio del turno in Conference e alla roboante vittoria contro i rivali della Juventus, la Fiorentina sembra aver ritrovato diversi calciatori come Gudmundsson.

L'islandese infatti viene da 3 goal consecutivi segnati contro Napoli, Pana e Juventus e sta mantenendo dei numeri realizzativi impressionanti in tutte le competizioni. In totale Gudmundsson ha giocato 1071 minuti e ha segnato 8 goal per una media di un goal ogni 133 minuti, media che rimane altissima anche considerando solo il campionato con un goal ogni 140 minuti. Ma ci sono anche altri numeri che fanno impressione perché il numero 10 viola ha segnato 8 goal con solo 13 tiri in porta, quindi il 61% dei tiri in porta di Gudmundsson si trasforma in goal. Anche considerando i tentativi totali i numeri restano buonissimi considerando che ha tirato solo 26 volte in stagione, di conseguenza il 30% dei tiri di Gudmundsson si trasforma in goal.

Nemmeno Moise Kean che ha segnato 20 goal stagionali ed è forse uno dei migliori calciatori in stagione di tutta la Serie A ha questi numeri in termine di frequenza di goal e di precisione al tiro, infatti solo il 40% dei tiri in porta di Kean e solo il 18% dei tentativi totali si trasformano in goal. Con questi numeri Gudmundsson può essere un fattore determinante per il finale di stagione a patto che l'Islandese trovi finalmente continuità dal punto di vista fisico.