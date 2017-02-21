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Federico Chiesa è il 23° miglior under 20 d'Europa

Dembelé, Donnarumma e Renato Sanches sul podio della classifica stilata da La Gazzetta dello Sport

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 febbraio 2017 15:42
Federico Chiesa è il 23° miglior under 20 d'Europa - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
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Nella classifica, stilata da La Gazzetta dello Sport, dedicata ai migliori 30 under 20 del calcio europeo c'è spazio anche per la Serie A ed in particolare per la Fiorentina. Infatti nella speciale graduatoria stilata dal quotidiano spicca, in 23° posizione, il nome di un esterno della Fiorentina, ossia Federico Chiesa.

Il talento classe '97 è uno dei due italiani presenti il classifica, poichè il primo (posizionatosi al secondo posto) è indubbiamente il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma, ancora minorenne. Il podio è completato da Ousmane Dembelé del Borussia Dortmund e da Renato Sanches, portoghese in forza al Bayern Monaco.

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