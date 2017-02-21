Federico Chiesa è il 23° miglior under 20 d'Europa

Dembelé, Donnarumma e Renato Sanches sul podio della classifica stilata da La Gazzetta dello Sport

Nella classifica, stilata da La Gazzetta dello Sport, dedicata ai migliori 30 under 20 del calcio europeo c'è spazio anche per la Serie A ed in particolare per la Fiorentina. Infatti nella speciale graduatoria stilata dal quotidiano spicca, in 23° posizione, il nome di un esterno della Fiorentina, ossia Federico Chiesa.

Il talento classe '97 è uno dei due italiani presenti il classifica, poichè il primo (posizionatosi al secondo posto) è indubbiamente il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma, ancora minorenne. Il podio è completato da Ousmane Dembelé del Borussia Dortmund e da Renato Sanches, portoghese in forza al Bayern Monaco.