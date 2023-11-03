Labaro Viola

Febbre da Fiorentina-Juventus: oltre 36mila biglietti venduti. Disponibili gli ultimi posti in Ferrovia

La Fiorentina, attraverso i propri canali ufficiali, ha comunicato come siano ancora acquistabili gli ultimi biglietti per la partita di domenica sera alle ore 20:45, stadio Franchi, contro la Juventu...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 novembre 2023 16:20
Febbre da Fiorentina-Juventus: oltre 36mila biglietti venduti. Disponibili gli ultimi posti in Ferrovia - Firenze, stadio A.Franchi, 27.04.2023, Fiorentina-Cremonese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 27.04.2023, Fiorentina-Cremonese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
News
Condividi

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 23.10.2023, Fiorentina-Empoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

La Fiorentina, attraverso i propri canali ufficiali, ha comunicato come siano ancora acquistabili gli ultimi biglietti per la partita di domenica sera alle ore 20:45, stadio Franchi, contro la Juventus. Il dato dei tagliandi venduti ad ora ammonta a quota 36mila. Di seguito il comunicato: "A seguito delle nuove disposizioni di vendita è possibile procedere all’acquisto dei biglietti di Curva Ferrovia senza l’obbligo di tessera, sia online che nei punti vendita Vivaticket della Toscana. Possono acquistare soltanto i residenti in Toscana.

Disponibile per questo settore la tariffa Under 14 oltre che l’intero. Rimane attiva anche la tariffa generazione viola che consente di acquistare da un minimo di 2 biglietti fino ad un massimo di 4 i biglietti a tariffa scontata, per i possessori di InViola Premium/Gold Card".

VALCAREGGI: “LA FIORENTINA DEVE ANCORA TROVARE UN ESTERNO FORTE COME CHIESA E CUADRADO. SOTTIL CRESCA”

https://www.labaroviola.com/valcareggi-la-fiorentina-deve-ancora-trovare-un-esterno-forte-come-chiesa-e-cuadrado-sottil-cresca/228967/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok