Febbre da Fiorentina-Juventus: oltre 36mila biglietti venduti. Disponibili gli ultimi posti in Ferrovia

La Fiorentina, attraverso i propri canali ufficiali, ha comunicato come siano ancora acquistabili gli ultimi biglietti per la partita di domenica sera alle ore 20:45, stadio Franchi, contro la Juventu...

La Fiorentina, attraverso i propri canali ufficiali, ha comunicato come siano ancora acquistabili gli ultimi biglietti per la partita di domenica sera alle ore 20:45, stadio Franchi, contro la Juventus. Il dato dei tagliandi venduti ad ora ammonta a quota 36mila. Di seguito il comunicato: "A seguito delle nuove disposizioni di vendita è possibile procedere all’acquisto dei biglietti di Curva Ferrovia senza l’obbligo di tessera, sia online che nei punti vendita Vivaticket della Toscana. Possono acquistare soltanto i residenti in Toscana.

Disponibile per questo settore la tariffa Under 14 oltre che l’intero. Rimane attiva anche la tariffa generazione viola che consente di acquistare da un minimo di 2 biglietti fino ad un massimo di 4 i biglietti a tariffa scontata, per i possessori di InViola Premium/Gold Card".

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