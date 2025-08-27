Fazzini: "Vestire la maglia della Fiorentina è un sogno. Mi piace giocare mezzala o trequartista"

Il centrocampista della Fiorentina, Jacopo Fazzini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Polissya

Il centrocampista della Fiorentina, Jacopo Fazzini, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Polissya, parlando del suo ambientamento a Firenze e della sua posizione in campo. Queste le sue parole:

Quarto anno di Conference. Sentite la responsabilità di partire da favoriti?

"Ci sono tante squadre forti, è normale che la Conference sia un obiettivo ma non deve essere un peso, ma anzi uno stimolo in più. Faremo di tutto per raggiungere l'obiettivo"

Mi sembra di riascoltare le parole di Kean...

"Come ha detto lui la Fiorentina è una grande famiglia. Viviamo in un mondo fantastico, in questo centro sportivo incredibile. Siamo tutti contenti di essere qua, non rimane che dare il massimo e dimostrarlo sul campo"

La Fiorentina sta puntando su giovani e italiani. Anche questo ti ha aiutato ad accettare la Fiorentina? Ti aiuta anche in ottica nazionale?

"Siamo tanti ragazzi italiani giovani, all'interno del gruppo questa cosa conta. Siamo molto uniti anche fuori dal campo e questo è importante. La Fiorentina l'ho scelta a prescindere perché è sempre stato il mio sogno e anche il progetto mi convinceva. Per quanto riguarda la Nazionale vedremo più avanti, sarebbe sicuramente una soddisfazione"

Mi racconti le tue prime impressioni?

"È sempre stato il mio sogno vestire questa maglia. Sono stato accolto nel migliore dei modi come se fossi qui da anni, sia parte della società che del gruppo. Non chiedo di meglio per quest'inizio, non vedo l'ora che si entri nel clou della stagione. Non vedo l'ora di esordire anche al Franchi davanti ai nostri tifosi"

Dove ti piace più giocare?

"Sia come mezzala che come trequartista. Partire dalla sinistra per poi accentrarmi e provare dribbling, assist o tiro in porta. Poi ho ricoperto anche altri ruoli del centrocampo"