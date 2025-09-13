Fazzini: “Non è la prima volta che partiamo male. Ripartiamo dalla reazione dopo il terzo goal”

Fazzini

Nel post partita di Fiorentina-Napoli è intervenuto ai microfoni di Sky Jacopo Fazzini, queste le sue dichiarazioni: “Partita un po’ strana, abbiamo iniziato male prendendo due gol subito su due occasioni. Noi siamo stati bravi poi a costruire delle occasioni, ma non a finalizzarle.Quando giochi contro una squadra cosi’ forte come il Napoli devi essere attento per tutta la partita e soprattutto devi finalizzare”.

Poi ancora: “Non è la prima volta che capita quindi è un aspetto che dobbiamo migliorare, ne parleremo sicuramente con il mister. Nella ripresa siamo scesi in campo con un atteggiamento diverso, abbiamo cambiato marcia e penso che dobbiamo ripartire da lì”.