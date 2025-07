Fazzini: “Mi sono ambientato alla grande, sono molto felice. Adesso dobbiamo lavorare forte”

Al termine dell’amichevole tra Fiorentina e Fiorentina primavera vinta per 8-0 dalla prima squadra sono arrivate le parole di Jacopo Fazzini, autore di una rete, queste le sue parole:

“Abbiamo lavorato benissimo tutta la settimana a ritmi alti. Il mister ci chiede tanto ma abbiamo fatto una settimana alla grande, le prime partite non sono semplici ma ci servono per mettere minuti nelle gambe. Mi trovo benissimo con tutti i compagni, mi sono ambientato subito alla grande. Mi hanno accolto nel migliore dei modi, sono molto felice e dobbiamo lavorare forte per farci trovare pronti.”