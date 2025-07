Fazzini: “La Fiorentina per me è un sogno. Ho ammirato Pizarro e Borja, il 4-2 alla Juve la partita più bella”

Jacopo Fazzini è stato presentato al Viola Park come nuovo giocatore della Fiorentina, queste le sue parole:

“Non avrei pensato che il Franchi sarebbe diventato il mio stadio ma ci ho sempre sperato, è stato il mio sogno perchè sono tifoso della Fiorentina. Il finale di stagione è stato buono per me e speriamo possa essere di buon auspicio per questa stagione. In questi primi allenamenti sto facendo il trequartista ma il mister vuole giocatori che sappiano fare tutto, mi abbasso e posso partire anche dall’esterno. Posso giocare in tutti i ruoli del centrocampo, sono pronto.

Ho guardato tutte le partite della Fiorentina, la vittoria che mi è rimasta più impressa è stato il 4-2 contro la Juventus. Come centrocampisti ho sempre guardato Borja Valero e Pizarro, spero di prendere spunto da loro.

Non mi sento più un giovane, ho 22 anni, mi sento maturo e grande per poter dire la mia in questa categoria. All’Europeo ci siamo confrontati con grandi nazionali e con giovani che giocano regolarmente nei loro campionati. Ho parlato con il mister, da me vuole tutto, a me piace sia venire incontro, sia girarmi e attaccare la linea avversaria per segnare e fare assist, mi piace anche abbassarmi sulla linea dei centrocampisti per costruire l’azione. Ringrazio Commisso e la società che mi hanno voluto, appena è partita la trattativa ho detto di chiudere subito perchè per me è un sogno.

Il numero di maglia non l’ho ancora deciso, per quanto riguarda gli obiettivi personali me li sono dati ma per scaramanzia non voglio dirli. Nello spogliatoio abbiamo l’ambizione di alzare l’asticella, di crescere e di toglierci delle grandi soddisfazioni, sono davvero carico.

Con Seba Esposito mi sono sentito per altre cose, non per il mercato perchè è giusto che ognuno faccia le sue scelte in tranquillità, con lui mi sono trovato benissimo in campo e sarebbe bellissimo giocare con lui anche qui. Gudmundsson è un giocatore fortissimo, ha grande tecnica, in qualche cosa mi ci rivedo ma io sono molto più centrocampista di lui. Non vedo l’ora di giocare con lui, ha grande qualità”