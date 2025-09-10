10 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:26

Fazzini: “Io viola da sempre. Fiorentina? Al mio procuratore ho detto ‘andiamo subito’”

"Già da gennaio pensavo a fare un salto in alto"

Jacopo Fazzini, calciatore della Fiorentina, ha così parlato a La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: “Fiorentina? Mi creda, non sto taroccando. Il mio bisnonno ci giocò nell’anno di fondazione, il 1926, segnando pure. Per i 90 anni del club ci invitarono, andammo io, tredicenne, e mia mamma Daniela. Così come dico che in casa siamo tutti tennisti, ribadisco che siamo anche tifosi viola.

Finito il campionato, ero con l’Under 21. Quando il mio procuratore, Luca Puccinelli, mi ha accennato gli ho detto “andiamo subito”. Avevo a Empoli un contratto fino al 2027, ma già da gennaio pensavo a fare un salto in alto. Ora sono qui, felice, in questo centro splendido dove ho trovato una grande accoglienza”.

