Fazzini è il più pimpante di questo inizio di stagione, si sta guadagnando più spazio nella Fiorentina

In questo inizio di stagione complicato per la Fiorentina la nota più lieta è rappresentata da Jacopo Fazzini. Il numero 22 viola è arrivato quest'estate dall'Empoli ma si sta già imponendo con person...

In questo inizio di stagione complicato per la Fiorentina la nota più lieta è rappresentata da Jacopo Fazzini. Il numero 22 viola è arrivato quest'estate dall'Empoli ma si sta già imponendo con personalità. Già da i primi giorni come calciatore della Fiorentina quando ha rivelato con orgoglio di essere un grande tifoso viola. Adesso però è il campo che conta ed è proprio sul rettangolo verde che Fazzini ha colpito in molti.

Infatti in questo inizio di stagione difficile a livello di squadra l'ex Empoli è uno dei pochi singoli ad aver messo insieme sempre prestazione positive. Quando gioca sembra sempre aumentare la pericolosità delle azioni viola, grazie alle doti tecniche e al suo dinamismo. Inoltre è uno dei pochi calciatori di fantasia di questa squadra, ha già dimostrato di saper saltare l'uomo, come lo slalom contro il Polyssia. Ma anche di aver buona visione di gioco come il lancio illuminante per Piccoli contro il Napoli.

Insomma Fazzini si sta ritagliando un suo ruolo sempre più da protagonista in questa Fiorentina. E adesso a suon di buone apparizioni sta reclamando a gran voce una maglia da titolare. Certo non sarà semplice togliere il posto a Gudmundsson nel 3-4-1-2 ideato da Pioli. Però è anche vero che lo stesso Pioli al termine della debacle contro il Napoli ha dichiarato che terrà di conto di chi è entrato bene, chissà che non si riferisse proprio a Fazzini