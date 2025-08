Fazzini: “Dissi al mio procuratore che volevo solo la Fiorentina. Gosens il primo a scrivermi”

Jacopo Fazzini ha parlato a Radio Bruno, queste le parole del giocatore della Fiorentina dal ritiro viola in Inghilterra:

«Mi aspettavo sicuramente un cambiamento dopo l’esperienza a Empoli, ma non immaginavo di trovare un gruppo così coeso e accogliente. Ho trovato una squadra composta da ragazzi giovani, desiderosi di condividere il percorso insieme. Quando ero in Nazionale, il mio procuratore mi ha informato della possibilità di trasferirmi alla Fiorentina. C’erano anche altre opzioni sul tavolo, ma gli ho subito detto di concentrarsi solo sulla Fiorentina, perché ci tenevo davvero a venire qui. Non ho parlato con nessuno, e in un paio di giorni abbiamo definito tutto. Mi è stato chiesto se volessi prendermi una settimana in più di pausa, ma la voglia di cominciare subito questa nuova avventura e indossare la maglia viola era troppo forte. Ho scelto di iniziare subito. Il lavoro che stiamo svolgendo ora sarà fondamentale per l’inizio della stagione: ci aiuta nella preparazione e ci tornerà utile anche durante il campionato. La resistenza? Sì, è sicuramente una delle mie qualità principali.

Dopo la firma, ho ricevuto un bellissimo messaggio di benvenuto da Gosens, che non conoscevo personalmente. È stato un gesto molto apprezzato. Poco dopo ho incontrato Ranieri, il capitano, che mi ha accolto in maniera eccezionale: è davvero una persona splendida. Al mio arrivo al Viola Park, ho conosciuto anche tutti gli altri compagni, che si sono dimostrati disponibili e mi stanno aiutando ad ambientarmi al meglio. Ringrazio il presidente per questa opportunità: essere qui è un sogno che si realizza. Si percepisce quanto tenga alla squadra, segue sempre le partite ed è molto presente. È bello avere un presidente così vicino a noi».