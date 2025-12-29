Fattori: “Vanoli è un danno, non ha idee. C’è da tagliare le onde, ma non le taglia, ci va incontro”

Sauro Fattori, ex tecnico della Fiorentina femminile, ha parlato ai microfoni di RadioFirenzeViola della situazione della Fiorentina, queste sono le sue parole: “Bisogna prendere giocatori scontenti da squadre forti. Senza pensare di comprarli. Gli si conferma lo stipendio preso nella squadra di provenienza, aggiungendo un bel premio in caso di salvezza. Poi il mercato può ricominciare. Ma adesso l’obiettivo è salvarsi. Quindi a gennaio bisognerà stare molto attenti, e anzi bisognerebbe già avere quattro giocatori nuovi.”

Su Paratici: “Ci si affida tanto a lui, ma non è che scende in campo. Non sarà semplice, ma bisogna dare un indirizzo al mercato. A Paratici sicuramente verrà dato il numero di Commisso… Anche perché non può stare quattro anni e mezzo senza ragionare col presidente. Mentre Ferrari farà la parte amministrativa, ma spero non metta bocca sul calcio”.

Su Vanoli: “Prima di Losanna si era detto di dargli due partite di tempo per confermarlo o meno. Potevano direttamente dichiarare che era confermato fino a giugno, perché ora siamo tornati indietro. Secondo me, in questo momento, Vanoli non è all’altezza. Qui c’è un mare in tempesta. Il comandante conta molto di più rispetto alla normalità. Lui è un danno, non ha idee. C’è da tagliare le onde, lui non le taglia, ci va incontro”.