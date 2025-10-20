Fattori sicuro: “La Fiorentina adesso giochi per la salvezza. Non abbiamo mai tirato in porta”

Sauro Fattori, ex allenatore e calciatore, è intervenuto durante “Garrisca al vento” su RadioFirenzeViola” per analizzare la sconfitta di ieri sera della Fiorentina contro il Milan: “Devo trasmettere un po’ di fiducia, questa settimana non faccio polemica. Sono convinto che adesso dobbiamo giocare per la salvezza. Noi ieri abbiamo fatto una partita come l’avrebbe fatta il Lecce, che lotta per non retrocedere. Il problema è che noi abbiamo pensato di andare a Milano per fare la partita e per tirare in porta e non hai mai tirato,mentre il Lecce sa che se va a Milano in porta non ci tira. Ieri Pioli ha fatto la migliore formazione possibile. Non avrei cambiato Gudmundsson con Fazzini e nemmeno Gosens, al quale avrei detto che sarebbe rimasto in campo anche da infortunato. Pioli ha detto che abbiamo giocato alla pari con squadre che lottano per la Champions , ma spesso le squadre che lottano per quei traguardi finiscono per vincere. Ieri De Gea sul gol poteva fare meglio , ma Leao ha calciato in porta mentre noi non ci abbiamo mai provato”.