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Fattori: "Per 40 milioni farei partire Kean, a livello comportamentale non è un granché e lo sappiamo"

L'ex giocatore ha parlato di Moise Kean

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 luglio 2026 18:45
Fattori: "Per 40 milioni farei partire Kean, a livello comportamentale non è un granché e lo sappiamo" -
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Fattori
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A Tuttomercatoweb è intervenuto Mister Sauro Fattori per parlare di Fiorentina e di Moise Kean: "Per 40 milioni lo darei via poi lo devi rimpiazzare e devi essere bravo, ma per una cifra simile io lo cederei. Come giocatore è ottimo, anche se a livello comportamentale non è un granché. Magari al suo posto ci potrebbe stare Scamacca ma non è facile trattare con l'Atalanta lo sappiamo."

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