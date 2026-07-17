Fattori: "Per 40 milioni farei partire Kean, a livello comportamentale non è un granché e lo sappiamo"

L'ex giocatore ha parlato di Moise Kean

A Tuttomercatoweb è intervenuto Mister Sauro Fattori per parlare di Fiorentina e di Moise Kean: "Per 40 milioni lo darei via poi lo devi rimpiazzare e devi essere bravo, ma per una cifra simile io lo cederei. Come giocatore è ottimo, anche se a livello comportamentale non è un granché. Magari al suo posto ci potrebbe stare Scamacca ma non è facile trattare con l'Atalanta lo sappiamo."