Fattori: "Fagioli è in confusione, a Firenze gioca in un modo e con Mancini in un'altra maniera"

L'ex giocatore ha parlato del regista gigliato

Intervistato da TMW Radio, l'ex attaccante e tecnico della Fiorentina Femminile Sauro Fattori ha fatto il punto su diverse questioni calde in casa viola, soffermandosi in particolare sul rendimento di Nicolò Fagioli.

Sul momento di Fagioli«A Firenze la questione Fagioli fa discutere. Le sue prestazioni non sono eccellenti, anche perché viene impiegato in una posizione che non si adatta alle sue caratteristiche. Ciononostante, con la maglia azzurra non ha sfigurato del tutto; del resto, in un contesto generale negativo, chi ha brillato davvero? Gli altri, nella sconfitta contro il Belgio, potevano contare solo sul precedente successo contro la Francia».

Sulla confusione tattica

«Dal mio punto di vista, sta attraversando anche una fase di smarrimento a livello tattico. Nella Fiorentina si insiste a schierarlo come playmaker basso, mentre in Nazionale copre la sua mattonella abituale, ma fa fatica a ritrovare il timing giusto. C'erano diversi aspetti su cui doveva crescere, ma oggi appare disorientato, e la pressione della critica di certo non aiuta. Senza dimenticare un dettaglio: prima di arrivare a Firenze, dove era mai stato titolare fisso? Probabilmente gestire certe piazze così calde non è alla portata di tutti».