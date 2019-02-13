Fascia di capitano: sarà Chiesa contro la Spal. Vice Benassi
Federico Chiesa è pronto a indossare la fascia da capitano nella sfida contro la SPAL di domenica prossima. Con lo stop di Pezzella il talento viola prenderà il suo posto e il vice sarà invece Marco B...
A cura di Redazione Labaroviola
13 febbraio 2019 18:12
Federico Chiesa è pronto a indossare la fascia da capitano nella sfida contro la SPAL di domenica prossima. Con lo stop di Pezzella il talento viola prenderà il suo posto e il vice sarà invece Marco Benassi, già capitano sia nella sua esperienza al Torino che in Under 21. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.
Fonte: Tuttomercatoweb