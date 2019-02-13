Fascia di capitano: sarà Chiesa contro la Spal. Vice Benassi

Federico Chiesa è pronto a indossare la fascia da capitano nella sfida contro la SPAL di domenica prossima. Con lo stop di Pezzella il talento viola prenderà il suo posto e il vice sarà invece Marco B...

A cura di Redazione Labaroviola 13 febbraio 2019 18:12

Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa

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