Labaro Viola

Fascia di capitano: sarà Chiesa contro la Spal. Vice Benassi

Federico Chiesa è pronto a indossare la fascia da capitano nella sfida contro la SPAL di domenica prossima. Con lo stop di Pezzella il talento viola prenderà il suo posto e il vice sarà invece Marco B...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 febbraio 2019 18:12
Fascia di capitano: sarà Chiesa contro la Spal. Vice Benassi - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
News
Chiesa
Condividi

Federico Chiesa è pronto a indossare la fascia da capitano nella sfida contro la SPAL di domenica prossima. Con lo stop di Pezzella il talento viola prenderà il suo posto e il vice sarà invece Marco Benassi, già capitano sia nella sua esperienza al Torino che in Under 21. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.

Fonte: Tuttomercatoweb

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok