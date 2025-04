Failla: “La Fiorentina, se non vincesse a Cagliari, dovrebbe dire addio all’Europa League dal campionato”

Il caporedattore di Rai Sport Fabrizio Failla ha commentato a TuttoCagliari la sfida di oggi tra i viola e i rossoblù: “La Fiorentina ha più pressioni perché deve vincere in tutti i modi anche guardando i risultati delle altre. Questa squadra deve capire se può ambire ancora all’Europa League dal campionato e con il successo del Bologna, sono costretti a fare risultato. La Fiorentina non gioca bene contro le piccole, infatti non mi aspetto una grande prestazione perché questa squadra non sa imporre il suo gioco soprattutto contro chi si chiude e riparte. La Fiorentina può andare in difficoltà contro il Cagliari che, però, non deve pensare solo a difendersi visto che se attacca può fare grossi danni come abbiamo visto fare dal Parma al Franchi.”

Prosegue: “All’andata a Firenze non fu una bella partita e il Cagliari meritava anche di pareggiarla, il Cagliari fu molto sfortunato perché nel secondo tempo mise sotto i viola. La Fiorentina resta una squadra fragile visto che non sa gestire i vantaggi, mentre il Cagliari ha più carattere e sa rimontare. Inoltre, volevo fare i complimenti al Cagliari per aver dato il centro sportivo ai gigliati: un gesto di grande sportività.”