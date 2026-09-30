Fagioli: "Sono cresciuto, più sicuro dei miei mezzi. A centrocampo mi sento a mio agio ovunque"

Le parole del centrocampista viola dopo il successo in Nazionale contro la Turchia

Nicolò Fagioli ha parlato ai microfoni di Rai Sport dal ritiro della Nazionale italiana. Queste le sue parole dopo la vittoria contro la Turchia di Vincenzo Montella:



"Conquistare i tre punti era la cosa più importante. Contro il Belgio non avevamo fatto una buona partita, anche se nel secondo tempo avevamo avuto una reazione. In Turchia poi abbiamo offerto una prestazione che ci rende davvero soddisfatti".



Sulla convocazione: "Ci speravo, anche se non pensavo di essere convocato. Il mister non si lascia andare a tanti discorsi, però il fatto di essere qui significa che ha fiducia in me".



Sul ruolo: "Io mi sento a mio agio ovunque, posso occupare diverse posizioni in mezzo al campo. Preferisco toccare spesso il pallone, poi la qualità tecnica è una delle mie caratteristiche e il fatto di giocare tutti insieme nella metà campo avversaria potrebbe favorirmi. Cerco di migliorare ogni giorno, sapendo che ognuno di noi ha diverse caratteristiche. La cosa fondamentale è completarsi a vicenda".



Sulla Francia: "Affrontare giocatori di questo livello dà sempre grandi stimoli, è una grande occasione per tutti noi".



Sul sogno legato alla Nazionale: "Sogno di disputare un Mondiale con l'Italia".



Sulla crescita personale: "Penso di esser cresciuto soprattutto a livello umano. Ora ho maggiore sicurezza nei miei mezzi, sono più sfacciato e in alcune situazioni anche più cattivo. Sono questi gli aspetti in cui sento di essere cambiato".