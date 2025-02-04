Fagioli: "Ringrazio il Marsiglia, ma ho scelto la Fiorentina. Ho parlato con Palladino, felice di questa decisione"

Niccolò Fagioli è un nuovo calciatore della Fiorentina. E direttamente da Torino, dopo l'ufficialità, sono arrivate anche le parole del centrocampista italiano ai microfoni di Sportitalia: "Mi dispiac...

Niccolò Fagioli è un nuovo calciatore della Fiorentina. E direttamente da Torino, dopo l'ufficialità, sono arrivate anche le parole del centrocampista italiano ai microfoni di Sportitalia: "Mi dispiace molto, sono 10-11 anni che sono qua e ho legato tantissimo con questo club, con i compagni e con la famiglia Juve. Adesso però sono concentrato e felice per la nuova esperienza".

Poi ha proseguito: "È stata una giornata infinita, si è deciso tutto negli ultimi dieci minuti. Ringrazio il Marsiglia perché hanno avuto fiducia in me da inizio mercato, ma ho deciso di andare alla Fiorentina. Ho parlato con Palladino, con la società e sono molto felice di questa scelta".

Infine: "Ringrazio, mi hanno supportato anche nei momenti più difficili. Li faccio un in bocca al lupo per questo fine di stagione".

FINITO IL MERCATO DELLA FIORENTINA: SPESI 13,5 MILIONI, INCASSATI 8,5. POI I RISCATTI

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