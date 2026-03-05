Fagioli perno del centrocampo viola: è nella TOP 5 del mese di Febbraio. Carnesecchi al primo posto

Fagioli brilla: è nella Top 5 di Serie A per il mese di febbraio.
Mentre il campionato entra nella sua fase calda, c’è un dato che fa sorridere l’ambiente viola.
Secondo le recenti statistiche pubblicate da Sofascore, Nicolò Fagioli è uno dei migliori giocatori di febbraio in Serie A.
Con una valutazione media di 7.83, il centrocampista viola si piazza al quinto posto assoluto nella “Top 5” del mese, dietro a Carnesecchi, Locatelli, Zielinski e Di Marco.
Numeri che parlano chiaro: 262’ minuti giocati in 3 presenze con una media voto di 7.83.
