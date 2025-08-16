Fagioli: "Mi sono ambientato subito a Firenze e non me lo aspettavo perchè venivo dalla Juventus"

Fagioli ha parlato della stagione che sta per iniziare ed anche del suo approccio a Firenze come nuova piazza

Nicolò Fagioli ha parlato a Sky Sport, queste le parole del giocatore della Fiorentina:

Sulle ambizioni stagionali

«Questa deve essere una stagione importante, ricca di obiettivi ambiziosi. Dobbiamo impegnarci ogni giorno per crescere e sono convinto che, con il lavoro, potremo raggiungere risultati di grande valore».

Su Stefano Pioli

«Si è presentato alla squadra nel migliore dei modi, fissando subito regole chiare e ribadendo le aspirazioni che la Fiorentina deve avere. In campo non lascia nulla al caso, cura ogni dettaglio. Con me, come con tutti, è molto diretto: mi fa capire cosa si aspetta, sa quando elogiare e quando correggere. Pretende che ogni azione sia fatta al massimo della velocità, sia in fase offensiva che difensiva».

Sul primo impatto con Firenze

«Mi sono ambientato subito benissimo, anche se inizialmente avevo qualche dubbio visto il mio passato alla Juventus, che qui non è proprio amata. Ma appena ho iniziato a girare per la città ho percepito quanto la gente viva per la Fiorentina e quanto sia legata a questi colori».

Sulla voglia di alzare un trofeo

«Il mister ci sta trasmettendo tutta l’importanza di questo obiettivo, facendoci concentrare al massimo sulla prima partita, che sarà fondamentale per proseguire e superare la fase iniziale del torneo. Che Fiorentina sarà? Sicuramente affascinante, e speriamo anche vincente».