Fagioli, l'agente Branchini soddisfatto del percorso: "Sono contento dei suoi enormi progressi"

Le parole dell'agente Giovanni Branchini

Nicolò Fagioli è uno dei volti più importanti di questa Nazionale. Dopo il pareggio di ieri sera contro la Francia, l'agente Giovanni Branchini ha commentato il momento positivo del centrocampista della Fiorentina. Queste le sue parole raccolte da TMW:

"Sono molto contento del rapporto che abbiamo instaurato e dei suoi enormi progressi. È un calciatore molto intelligente ed un professionista assai dedicato”