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Fagioli: "La Fiorentina è la squadra che mi ha voluto di più. Kean mi ha detto 'Qui si sta bene'"

Fondamentali le chiacchierate con Pradè e Palladino

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 marzo 2025 10:20
Fagioli: "La Fiorentina è la squadra che mi ha voluto di più. Kean mi ha detto 'Qui si sta bene'" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.03.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.03.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina, ha così spiegato la sua scelta fatta a gennaio al Corriere dello Sport : "C’era il Marsiglia, c’erano diversi club. Ho scelto chi mi ha voluto di più, sono state fondamentali le chiacchierate con Pradè, con Goretti e Palladino. Moise? Lui mi ha detto “vieni qui che si sta bene”. Il Viola Park è davvero fantastico".

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