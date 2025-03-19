Fagioli: "La Fiorentina è la squadra che mi ha voluto di più. Kean mi ha detto 'Qui si sta bene'"

Fondamentali le chiacchierate con Pradè e Palladino

Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina, ha così spiegato la sua scelta fatta a gennaio al Corriere dello Sport : "C’era il Marsiglia, c’erano diversi club. Ho scelto chi mi ha voluto di più, sono state fondamentali le chiacchierate con Pradè, con Goretti e Palladino. Moise? Lui mi ha detto “vieni qui che si sta bene”. Il Viola Park è davvero fantastico".