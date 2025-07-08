Fagioli già al lavoro al Viola Park per la prossima stagione, il ritiro della Fiorentina inizia lunedì
Fagioli è già al lavoro in vista della prossima stagione, il centrocampista della Fiorentina ha infatti condiviso una storia su Instagram in cui si trova al Viola Park in tenuta da allenamento e la sc...
Fagioli è già al lavoro in vista della prossima stagione, il centrocampista della Fiorentina ha infatti condiviso una storia su Instagram in cui si trova al Viola Park in tenuta da allenamento e la scritta "Back to work". Un inizio anticipato dunque per il centrocampista viola dato che il ritiro della Fiorentina di Pioli inizierà lunedì 14 Luglio al Viola Park e proseguirà nel centro sportivo di Bagno a Ripoli per due settimane prima della tournée in Inghilterra. Fagioli dunque è già carico e voglioso di farsi trovare pronto a gli occhi di Pioli