Fagioli già al lavoro al Viola Park per la prossima stagione, il ritiro della Fiorentina inizia lunedì

Fagioli è già al lavoro in vista della prossima stagione, il centrocampista della Fiorentina ha infatti condiviso una storia su Instagram in cui si trova al Viola Park in tenuta da allenamento e la sc...

A cura di Redazione Labaroviola 08 luglio 2025 12:38

Condividi