Fagioli: “Gara di personalità, giocando sempre la palla, il mister vuole un calcio offensivo”

Al termine della gara amichevole contro il Nottingham Forrest il centrocampista della Fiorentina Niccolò Fagioli ha rilasciato queste brevi dichiarazioni ai media presenti:

“Oggi una bellissima gara contro un’ottima squadra, certamente dobbiamo migliorare e soprattutto concretizzare e fare gol. Abbiamo gestito bene la palla, con personalità, con l’obiettivo di giocarla sempre. Personalmente ho fatto una buona partita, mi trovo bene da regista”.

“Siamo in ritiro per lavorare, il meglio deve ancora venire, dobbiamo star meglio giorno dopo giorno. L’obiettivo è coprire meglio il campo, il mister vuole un calcio offensivo che mi piace molto. a me chiede di tenere la posizione e pressare in avanti. Sabato a Manchester ci aspetta un’atmosfera fantastica in una cornice speciale, vogliamo fare bene“.