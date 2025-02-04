Fagioli è arrivato a Firenze, il nuovo calciatore della Fiorentina al Viola Park. Saluto ai presenti
Niccolò Fagioli è arrivato a Firenze alle ore 16, subito andato in direzione Viola Park dove incontrerà per la prima volta staff, squadra e società. Il nuovo calciatore della Fiorentina è arrivato da...
A cura di Redazione Labaroviola
04 febbraio 2025 16:46
Niccolò Fagioli è arrivato a Firenze alle ore 16, subito andato in direzione Viola Park dove incontrerà per la prima volta staff, squadra e società. Il nuovo calciatore della Fiorentina è arrivato da Torino in automobile. Al suo arrivo al Viola Park, prima di entrare al centro sportivo, ha salutato giornalisti e tifosi presenti
LE PAROLE DI BUCCHIONI SU FAGIOLI
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