Fagioli è arrivato a Firenze, il nuovo calciatore della Fiorentina al Viola Park. Saluto ai presenti

Niccolò Fagioli è arrivato a Firenze alle ore 16, subito andato in direzione Viola Park dove incontrerà per la prima volta staff, squadra e società. Il nuovo calciatore della Fiorentina è arrivato da...

A cura di Redazione Labaroviola 04 febbraio 2025 16:46

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