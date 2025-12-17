Fagioli: “Contro il Verona la mia migliore prestazione stagionale. Basta attaccare i tifosi della Fiorentina”

Nicolò Fagioli ha parlato dalla sala stampa di Losanna alla vigilia della sfida di Conference League, queste le parole del centrocampista della Fiorentina:

“Con il Verona ho fatto una buona partita ed ho visto passi avanti da parte di tutti, ma manca il risultato e dobbiamo mettere al posto alcune cose per fare risultati. Mi piace giocare sia mezz’ala che davanti alla difesa, gioco dove vuole il mister, oggi conta il risultato. L’atteggiamento contro il Verona è stato positivo e quello conta. Nessuno dei miei compagni è contento della situazione, contro il Verona abbiamo avuto l’atteggiamento giusto, la gente vuole il risultato ed è giusto, per quello dobbiamo mettere a posto qualcosa. Vero che tra di noi c’è stato un confronto.

I tifosi ci stanno sempre vicini, è normale che dopo alcuni risultati negativi a fine partita ci possano essere dei fischi, sfido qualsiasi altro stadio in serie A a non fischiare in condizioni analoghe, ma non sono loro il problema, loro sono sempre venuti, dobbiamo solo ringraziarli, ci hanno sempre sostenuto. Sono d’accordo che quella contro il Verona è la mia migliore prestazione stagionale fatta a modo, lo scorso anno per 2/3 mesi ho fatto bene, da gennaio fino a fine marzo ho fatto bene, poi sono calato. Contro il Verona sono andato bene.

Tutte le squadre hanno dei leader, noi seguiamo i più vecchi e Luca che è il capitano, quando le cose vanno male è normale che escano fuori tante voci negative ma non bisogna attaccare singolarmente i giocatori, non fa bene. Non mi sono spiegato il mio rendimento, ma oggi non conta il mio rendimento, non dobbiamo pensare a noi stessi, non è il momento di parlare dei singoli. La Conference è una competizione bellissima, il nostro obiettivo è qualificarci tra le prime 8 per evitare un turno in più”